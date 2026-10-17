Gian Marcelo, de 27 anos, morreu em Campo Grande após não resistir a um ferimento por arma de fogo. Diante da suspeita de morte violenta, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

O caso ocorreu na noite de sexta-feira (16), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Segundo as informações disponíveis, a Polícia Militar atendeu à ocorrência.

No local, foram encontradas manchas de sangue, e testemunhas relataram que a vítima foi rendida por indivíduos armados e encapuzados e, posteriormente, atingida por um disparo de arma de fogo.

Gian foi localizado em estado gravíssimo na UPA Universitário. Imagens de videomonitoramento foram disponibilizadas à Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado.

O JD1 Notícias apurou que Gian Marcelo teria chegado de Ponta Porã com a família. Nesse momento, homens teriam chegado ao local para cometer um roubo, e ele acabou baleado. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu.

Diante das circunstâncias relatadas, o caso pode ser investigado como latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte. O caso deve ser investigado.

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