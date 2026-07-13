O Ministério Público de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha de orientação voltada aos consumidores que pretendem viajar. A iniciativa reforça os direitos dos cidadãos e busca prevenir problemas na contratação de serviços turísticos.

O órgão alerta para a importância de verificar valores, taxas adicionais, horários e regras de cancelamento antes de assinar contratos. O MPMS destaca que tudo o que for prometido por hotéis e agências de turismo deve ser cumprido.

A recomendação principal é guardar todos os comprovantes, contratos, recibos e prints de anúncios para servir como prova. O Promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida reforça que a informação clara previne prejuízos nas férias.

Em casos de problemas individuais, a orientação inicial é procurar a empresa responsável ou recorrer ao Procon de Mato Grosso do Sul. O Ministério Público foca sua atuação na defesa coletiva e no combate a práticas abusivas no setor.

A campanha educativa também disponibilizou canais oficiais para o registro de denúncias e reclamações da população. Os cidadãos do Estado podem acionar a Ouvidoria do MPMS por meio da internet ou ligando diretamente para o telefone 127.