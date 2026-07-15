O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a recuperação da malha asfáltica de Campo Grande. A ação da 30ª Promotoria de Justiça busca a construção de soluções definitivas.

Durante a fase preliminar, a Controladoria-Geral do Município abriu uma investigação sumária para averiguar denúncias sobre o asfalto. A Sisep apresentou um relatório das ações de tapa-buracos feitas em sete regiões urbanas.

A própria administração municipal reconheceu que as atuais intervenções nas vias têm caráter essencialmente paliativo. O município informou que está licitando empresas para serviços de recapeamento dividido em lotes.

O promotor Fabio Ianni Goldfinger destacou que os problemas na malha asfáltica da Capital são crônicos e recorrentes. Para ele, a complexidade do tema exige debate institucional para evitar mais prejuízos à sociedade.

Com a instauração do procedimento, o órgão expediu ofícios detalhados para a Sisep, Câmara Municipal e Tribunal de Contas. O objetivo é garantir eficiência na prestação dos serviços e proteção ao patrimônio público.