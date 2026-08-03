A Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2026 começou nesta segunda-feira (3) em Campo Grande. A ação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vai visitar cerca de 300 mil imóveis em todas as regiões da Capital para imunizar os animais contra a raiva e atualizar o censo canino e felino do município.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva, doença que pode afetar animais e seres humanos. A meta é imunizar pelo menos 80% da população de cães e gatos da cidade, índice considerado essencial para impedir a circulação do vírus.

Segundo a médica-veterinária Maria Aparecida Conche, chefe do Serviço de Controle da Raiva e Outras Zoonoses do CCZ, a imunização continua sendo necessária porque o vírus permanece circulando na natureza.

Somente neste ano, 12 morcegos tiveram resultado positivo para raiva em Campo Grande. “Precisamos manter nossos cães e gatos imunizados porque o vírus continua circulando na natureza. Somente neste ano, já foram identificados 12 morcegos com resultado positivo para raiva em Campo Grande. Quando um animal vacinado entra em contato com um morcego infectado, a vacina funciona como uma importante barreira de proteção contra a doença”, destaca.

Além da vacinação, as equipes irão registrar a quantidade de cães e gatos existente em cada residência, atualizando as estimativas da população animal para auxiliar no planejamento das ações do município.

A campanha começou pela região do Nova Lima e seguirá pelos demais bairros até chegar à área central da cidade. Os próximos locais atendidos serão divulgados com um ou dois dias de antecedência pelos canais oficiais da Sesau e do CCZ.