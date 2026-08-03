Moradores da região do Guanandizão já podem levar seus cães e gatos para receber atendimento veterinário gratuito perto de casa. O Consultório Móvel da Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA) chegou ao complexo esportivo nesta segunda-feira (3) e seguirá até sexta (7), oferecendo serviços de saúde e cuidados preventivos para os animais.

A estrutura itinerante disponibiliza consultas clínicas, vacinação antirrábica, vermifugação, aplicação de carrapaticida e avaliação clínica necessária para o agendamento de castração. A iniciativa busca facilitar o acesso das famílias aos serviços de atendimento animal e descentralizar a assistência em Campo Grande.

Para organizar o atendimento, a equipe distribui diariamente 15 senhas para consultas clínicas e outras 15 senhas exclusivas para avaliações de castração. A ordem de atendimento segue a chegada dos moradores.

Para utilizar o serviço, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência em Campo Grande e CadÚnico atualizado. A documentação segue as regras do atendimento público de proteção animal.

Após o atendimento no Guanandizão, o Consultório Móvel seguirá para o Jardim Carioca, entre os dias 10 e 14 de agosto, e depois para o Jardim Aeroporto, de 17 a 21 de agosto.

Serviço

Local: Ginásio Guanandizão

Período: até sexta-feira (7)

Serviços: consultas, vacina antirrábica, vermifugação, carrapaticida e avaliação para castração

Vagas: 15 senhas diárias para consultas e 15 para avaliação de castração, por ordem de chegada

Documentos: RG ou documento com foto, comprovante de residência em Campo Grande e CadÚnico atualizado