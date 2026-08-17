A Ceasa de Mato Grosso do Sul registrou forte variação nos preços dos hortifrútis comercializados no atacado entre os dias 10 e 15 de agosto. A manga liderou as altas com subida de 14,29%, enquanto o mamão Havaí teve a maior queda no período.

O tomate Longa Vida acumulou a terceira semana consecutiva de alta e a caixa de 25 quilos subiu para R$ 130. O limão Tahiti e a maçã também encareceram no entreposto devido ao avanço da entressafra e à menor oferta das regiões produtoras.

Por outro lado, itens fundamentais da cesta básica registraram alívio no bolso dos consumidores atacadistas. A saca de 25 quilos da batata inglesa caiu de R$ 160 para R$ 150, impulsionada pelo avanço da safra de inverno e maior volume colhido.

A cebola nacional também apresentou redução de preço e passou a ser vendida a R$ 70 a saca de 20 quilos. O mamão Havaí e a melancia completam a lista de produtos em queda graças ao aumento da oferta vinda de Estados vizinhos.

Segundo a administração do entreposto, o comportamento das cotações continuará oscilando nas próximas semanas. A variação dependerá diretamente do ritmo das colheitas, do clima e do volume de demanda do mercado consumidor.