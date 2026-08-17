A exposição interativa “Água de A a Z” fica aberta ao público até o dia 18 de setembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada de terça-feira a sábado e reúne atividades que abordam a importância da preservação dos recursos hídricos.

Inaugurada no dia 14 de agosto, a exposição utiliza jogos, elementos sensoriais e um percurso pelo alfabeto para apresentar temas como o valor da água, sua presença na cultura, abundância e os desafios provocados pela escassez.

Entre as atividades está o jogo “Defensores das Águas”, uma espécie de caça ao tesouro em que os participantes precisam solucionar pistas e desafios durante o percurso.

“A exposição é muito divertida, onde todo mundo aprende brincando. Ela foi pensada para todas as idades”, destacou Clara Azevedo, da Tomara! Educação e Cultura.

A gerente de Comunicação da Águas Guariroba, Fabiana Simão, ressaltou que a experiência ajuda a explicar todo o processo envolvendo o recurso. “Mais do que entender de onde vem e como chega, aqui, podemos compreender a importância de tratar o que sai da nossa casa e assim preservar o meio ambiente”.

Escolas também podem agendar visitas guiadas. A programação inclui ainda oficinas culturais gratuitas em alguns sábados.