A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande informou neste sábado (12) que o hospital segue funcionando normalmente e que os atendimentos à população não serão interrompidos após a operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual na sexta-feira (11).

Segundo a instituição, o Conselho de Administração se reuniu extraordinariamente na tarde de sexta-feira para discutir as medidas necessárias à manutenção e continuidade integral dos serviços de assistência à saúde prestados pelo hospital.

Em nota, a Santa Casa afirmou que, apesar dos acontecimentos envolvendo a operação e das medidas cautelares adotadas contra integrantes da diretoria, o funcionamento da unidade permanece regular.

“A instituição esclarece que continua operando regularmente, assegurando que o atendimento à população não sofrerá qualquer descontinuidade”, diz o comunicado.

O Conselho de Administração também manifestou solidariedade aos membros da diretoria afetados pelas medidas determinadas no âmbito da investigação. A entidade destacou a atuação dos integrantes ao longo dos anos e afirmou reconhecer a dedicação e os serviços prestados em favor da Santa Casa e da comunidade.

A Associação informou ainda que aguarda o esclarecimento dos fatos pelas autoridades responsáveis pela investigação e declarou confiança na Justiça.

A manifestação ocorre um dia após a operação do Ministério Público Estadual, que resultou em medidas contra integrantes da administração da Santa Casa. A investigação apura suspeitas relacionadas à gestão da instituição.

Até a publicação desta reportagem, a Santa Casa não informou alterações na rotina de atendimento provocadas pela operação.