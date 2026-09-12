Moradores de diferentes bairros de Campo Grande enfrentam há quase 30 horas a falta de energia elétrica após o forte temporal que atingiu a Capital na tarde de quinta-feira (10). Na Vila Nasser, Vila Marli, Monte Castelo, Pioneiros e Vila Sobrinho, os relatos são de moradores passando a segunda noite sem luz e enfrentando uma série de transtornos, até falta de velas para comprar em supermercado da região.

Na Vila Nasser, a moradora Evelyn Andrade relata que a região continua sem energia há mais de 24 horas. A situação tem causado dificuldades para os moradores, que seguem aguardando o restabelecimento do fornecimento.

No Monte Castelo, uma moradora contou que está sem energia desde as 19h de ontem. “Nem no mercado tem vela mais”, desabafou. Segundo relatos, as velas chegaram a acabar em um supermercado da avenida Mascarenhas de Moraes, diante da procura de moradores que buscam alternativas para enfrentar a noite sem eletricidade.

Na Vila Polonês, o morador Claudio relata que a região está sem fornecimento de energia e água há mais de 27 horas.

“Já são mais de 27 horas e começamos a perder os alimentos que estavam na geladeira, e a água da caixa d’água está no fim”, relatou. Segundo ele, há crianças em casa e a situação se tornou crítica com a segunda noite sem energia. Ele relatou ainda que vizinhos estão comprando água no mercado e árvores ainda permanecem caídas pelo bairro, impedindo o acesso a algumas ruas.

Na Vila Sobrinho, moradores também relatam mais de 24 horas sem energia. Conforme relato encaminhado à imprensa, comerciantes já estariam perdendo produtos, enquanto idosos e pessoas que utilizam medicamentos que precisam de conservação adequada demonstram preocupação com a falta de energia. A situação também tem gerado transtornos e riscos para quem vive na região.

A situação se repete na Vila Marli e no Pioneiros, onde moradores seguem aguardando a normalização do serviço.

A Energisa informou que segue atuando na recuperação dos danos causados pela tempestade que atingiu Campo Grande. Até as 18h desta sexta-feira (11), 91% dos clientes afetados já haviam tido o fornecimento de energia restabelecido.

As equipes permanecem mobilizadas nas ruas, inclusive durante a madrugada, para normalizar o atendimento nos locais ainda afetados. Um novo boletim será divulgado conforme houver novas atualizações.