Cidade
Saiba quais ruas ficam interdidatas para eventos neste domingo no centro
A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção nas proximidades dos locais interditados
Quatro interdições de trânsito estão programadas para este domingo (20), em Campo Grande, conforme cronograma da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Os bloqueios serão realizados em razão de eventos social, esportivo e religioso. A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e utilizem as rotas alternativas indicadas.
A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção nas proximidades dos locais interditados e, sempre que possível, planejar o trajeto com antecedência.
Resumo das interdições
Domingo (20/09)
Rua Camapuã, entre as avenidas Orla Morena e Duque de Caxias
Horário: 5h às 11h30
Motivo: Evento esportivo
Rotas alternativas: Avenidas Orla Morena e Duque de Caxias
Rua Charlote, entre a Rua Arquiteto Álvaro Mancine e a Travessa Dom Walter Bini
Horário: 9h às 15h
Motivo: Evento social
Rotas alternativas: Rua Arquiteto Álvaro Mancine e Travessa Dom Walter Bini
Rua Antônio Siufi, entre as ruas Juruá e Mirim
Horário: 13h às 17h
Motivo: Evento social
Rotas alternativas: Ruas Juruá e Mirim
Rua Nero de Lerina da Silva, entre a Rua Doutor Zerbini e a Avenida Afonso Pena
Horário: 16h às 22h
Motivo: Evento religioso
Rotas alternativas: Rua Doutor Zerbini e Avenida Afonso Pen