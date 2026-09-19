Quatro interdições de trânsito estão programadas para este domingo (20), em Campo Grande, conforme cronograma da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Os bloqueios serão realizados em razão de eventos social, esportivo e religioso. A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e utilizem as rotas alternativas indicadas.

A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção nas proximidades dos locais interditados e, sempre que possível, planejar o trajeto com antecedência.

Resumo das interdições

Domingo (20/09)

Rua Camapuã, entre as avenidas Orla Morena e Duque de Caxias

Horário: 5h às 11h30

Motivo: Evento esportivo

Rotas alternativas: Avenidas Orla Morena e Duque de Caxias

Rua Charlote, entre a Rua Arquiteto Álvaro Mancine e a Travessa Dom Walter Bini

Horário: 9h às 15h

Motivo: Evento social

Rotas alternativas: Rua Arquiteto Álvaro Mancine e Travessa Dom Walter Bini

Rua Antônio Siufi, entre as ruas Juruá e Mirim

Horário: 13h às 17h

Motivo: Evento social

Rotas alternativas: Ruas Juruá e Mirim

Rua Nero de Lerina da Silva, entre a Rua Doutor Zerbini e a Avenida Afonso Pena

Horário: 16h às 22h

Motivo: Evento religioso

Rotas alternativas: Rua Doutor Zerbini e Avenida Afonso Pen