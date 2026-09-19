Quatro interdições de trânsito estão programadas para este domingo (20), em Campo Grande, conforme cronograma da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Os bloqueios serão realizados em razão de eventos social, esportivo e religioso. A orientação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e utilizem as rotas alternativas indicadas.

A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção nas proximidades dos locais interditados e, sempre que possível, planejar o trajeto com antecedência.

Resumo das interdições

Domingo (20/09)

Rua Camapuã, entre as avenidas Orla Morena e Duque de Caxias
 Horário: 5h às 11h30
 Motivo: Evento esportivo
 Rotas alternativas: Avenidas Orla Morena e Duque de Caxias

Rua Charlote, entre a Rua Arquiteto Álvaro Mancine e a Travessa Dom Walter Bini
 Horário: 9h às 15h
 Motivo: Evento social
 Rotas alternativas: Rua Arquiteto Álvaro Mancine e Travessa Dom Walter Bini

Rua Antônio Siufi, entre as ruas Juruá e Mirim
 Horário: 13h às 17h
 Motivo: Evento social
 Rotas alternativas: Ruas Juruá e Mirim

Rua Nero de Lerina da Silva, entre a Rua Doutor Zerbini e a Avenida Afonso Pena
 Horário: 16h às 22h
 Motivo: Evento religioso
 Rotas alternativas: Rua Doutor Zerbini e Avenida Afonso Pen