Mais de 300 crianças participaram de uma festa organizada por empresários e voluntários no último domingo (8), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A ação contou com distribuição de cachorro-quente, refrigerante, picolés, algodão-doce e pipoca, além de brinquedos para a diversão dos pequenos.

O evento também ofereceu serviços de corte de cabelo e promoveu momentos de interação com as crianças. Segundo a organização, foram distribuídos mais de 600 cachorros-quentes e 500 picolés durante a programação.

A iniciativa foi realizada de portas abertas e teve como objetivo proporcionar um dia de lazer para crianças e adolescentes que vivem na região. De acordo com os organizadores, os participantes ficaram felizes com a ação e manifestaram o desejo de que eventos como esse fossem realizados pelo menos uma vez por mês.

A organização afirmou que pretende promover uma nova edição já no próximo mês e manter a iniciativa para proporcionar momentos de alegria às crianças do bairro. Os responsáveis destacaram que a região tem poucas opções de atividades para oferecer aos moradores e que acreditam ser possível fazer a diferença por meio de ações como essa.

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