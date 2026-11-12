A greve dos profissionais de enfermagem da Santa Casa de Campo Grande começa às 8h deste sábado (14). A paralisação foi confirmada pela vice-presidente do SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Helena Delgado, e ocorre após a categoria denunciar o pagamento parcial dos salários e a falta de repasse de adicionais trabalhistas.

A decisão pela greve foi aprovada durante assembleia realizada na quarta-feira (11). Com a paralisação, os trabalhadores cobram a regularização imediata dos valores devidos pela instituição. As denúncias vieram a público na segunda-feira (9), quando profissionais relataram ter recebido apenas R$ 500 de salário, sem explicações sobre os possíveis descontos aplicados.

Outros trabalhadores afirmaram que receberam apenas metade da remuneração, enquanto adicionais como horas extras, insalubridade e adicional noturno também não teriam sido pagos. Diante das denúncias, o SIEMS acionou a Justiça do Trabalho para tentar garantir o pagamento integral dos salários.

Na quinta-feira (12), o sindicato apresentou um pedido de tutela de urgência, acompanhado de documentos como holerites dos trabalhadores, Estatuto da entidade, Acordo Coletivo de Trabalho da Santa Casa 2026/2027 e reportagens jornalísticas sobre o caso.

A juíza responsável pelo processo, no entanto, considerou que as reportagens não seriam suficientes para comprovar o pagamento parcial da remuneração. Na decisão, afirmou que a “mera notícia jornalística é insuficiente para comprovar o pagamento parcial da remuneração dos trabalhadores”.

Com isso, determinou que o sindicato apresente, no prazo de 24 horas, extratos bancários dos profissionais referentes ao pagamento de outubro de 2026 ou outros documentos que comprovem os valores depositados. A análise do pedido de tutela de urgência ficará para depois da apresentação das provas solicitadas.

A decisão foi criticada por Helena Delgado, que considera o atraso salarial um fato público, divulgado pela imprensa e relatado pelos próprios trabalhadores. A dirigente também questionou a desconsideração dos documentos e das denúncias apresentados pela categoria.

“Vossa Excelência descredibilizou toda a mídia, tanto os veículos eletrônicos, impressos e televisivos, bem como o corpo jurídico que peticiona e solicita uma liminar para garantir o pagamento desses salários. Descredibiliza também os trabalhadores que estão denunciando a situação, concedendo entrevistas e demonstrando, por meio de seus holerites, que estão recebendo apenas R$ 500 ou R$ 700 de salário”, declarou.

SIEMS pede novos holerites

Após a determinação judicial, o sindicato voltou a solicitar a colaboração dos profissionais de enfermagem. A orientação é que os trabalhadores encaminhem os holerites referentes ao mês anterior e ao atual para reforçar a documentação apresentada à Justiça.

Segundo o SIEMS, devem ser enviados os contracheques, e não os extratos bancários, por conterem informações financeiras pessoais protegidas pela legislação de proteção de dados.

O sindicato afirma que a participação dos trabalhadores é fundamental para reunir provas e fortalecer as medidas judiciais que buscam assegurar o pagamento integral das remunerações.