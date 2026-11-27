Com a chegada da Black Friday, o Procon Mato Grosso do Sul reforça orientações para evitar golpes e prejuízos durante as compras. A recomendação é pesquisar o histórico de preços, desconfiar de descontos muito abaixo do mercado e calcular o valor final, incluindo frete, taxas e juros.

Nas compras pela internet, o consumidor deve evitar links recebidos por aplicativos de mensagens e acessar diretamente os sites oficiais. Também é importante verificar o CNPJ, os canais de atendimento e a reputação da empresa no portal Consumidor.gov.br. A cartilha da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) reúne outras orientações para compras seguras.

Antes de finalizar o pedido, é necessário conferir se não foram adicionados serviços não solicitados, como seguros e garantias estendidas. Nos pagamentos via Pix ou boleto, deve-se verificar o nome e o CPF ou CNPJ do destinatário, sem compartilhar senhas ou códigos de autenticação.

Nas lojas físicas, a atenção deve estar nas condições de troca, formas de pagamento e prazos de entrega. O Procon também lembra que compras pela internet garantem o direito de arrependimento em até sete dias após o recebimento do produto ou assinatura do contrato, sem necessidade de justificativa.

A orientação é guardar anúncios e comprovantes de pagamento para eventuais reclamações. Tentativas de fraude ou extorsão devem ser comunicadas à Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência.

Atendimento

O Procon atende pelo Portal de Serviços, pelo Disque Denúncia 151 e presencialmente na sede, na Rua Padre João Crippa, nº 3115, além dos postos do Procon Fácil no Aero Rancho e no Shopping Bosque dos Ipês.