Os casos de sarna continuam avançando nos municípios sul-mato-grossenses. Em Campo Grande, moradores relaram um pico da doença em alguns bairros. Questionados sobre possível mapa de contágio, ao JD1 Notícias, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Saúde Única esclareceu que a infestação não integra a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria recebeu, até quarta-feira (25), a comunicação de 69 surtos de escabiose registrados desde 20 de outubro, provenientes de 27 municípios

A Coordenadoria de Saúde Única presta apoio técnico e estratégico aos municípios em situações de aumento de casos de agravos infecciosos. Outro ponto é de que a notificação é feita à SES quando há ocorrência coletiva, como três ou mais casos em um mesmo local, como residência, creche, escola ou unidade prisional. Ou seja, sem prestação de informações em casos isolados de pessoas de ambientes distintos. “Esse procedimento caracteriza a comunicação de um possível surto”.

"A SES esclarece que a comunicação de um surto não significa, necessariamente, que ainda existam casos ativos ou que a transmissão da doença continue ocorrendo no local. Para fins de vigilância, o surto é considerado encerrado após 45 dias sem o registro de novos casos, considerando que o período de incubação da escabiose pode chegar a seis semanas. Todas as pessoas identificadas com escabiose devem receber tratamento adequado. Quando realizado corretamente, o tratamento interrompe, em geral, o risco de transmissão entre 24 e 48 horas, embora a coceira possa persistir por algum tempo. Condições ambientais, como maior umidade, também podem favorecer a sobrevivência do ácaro fora do corpo humano, por até quatro dias, contribuindo para o risco de transmissão".

As secretarias municipais são responsáveis pela fiscalização e acompanhamento dos casos. No caso da pasta em Campo Grande, a reportagem entrou em contato, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

"A atuação da SES é complementar e inclui suporte técnico às equipes municipais, disseminação de orientações e materiais educativos, além de apoio na elaboração e implementação de planos locais de resposta", finalizou a Secretaria de Estado de Saúde em nota.