Aos 75 anos, o fotojornalista Roberto Higa faleceu em Campo Grande. “Sua arte, seu olhar sensível e sua dedicação à fotografia marcaram gerações”, anunciou a família por meio das redes sociais. O profissional estava em tratamento paliativo contra o câncer e comemou seu aniversário ontem (26).

Higa faleceu no hospital do Câncer na manhã desta sexta-feira (27) após passar mal em casa e ser levado para a unidade.

Natural de Campo Grande, começou a trabalhar ainda na infância como engraxate e, aos 16 anos, ingressou no jornal Diário da Serra como office-boy, onde iniciou sua trajetória na fotografia.

Ao longo da carreira, registrou acontecimentos históricos, como a divisão de Mato Grosso, a criação do novo Estado, a visita do papa João Paulo II à Capital e reuniu cerca de 250 mil fotografias em seu acervo.

Em agosto deste ano, Higa recebeu da Câmara Municipal de Campo Grande a Medalha Destaques da Década de Reconhecimento – Juvêncio César da Fonseca. O fotógrafo também foi homenageado durante a sessão solene pelos 127 anos da Capital, que contou com uma exposição de imagens de seu acervo.



Sua história foi eternizada no documentário sul-mato-grossense, 'Higa Ke – Olho por Olho', dirigido por Conrado Roel e Debora Bah.