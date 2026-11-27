Uma pessoa que estava sendo investigada pela Polícia Federal em razão do cometimento de possíveis crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet, foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira, dia 27.

A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada pela equipe, através da Operação Aeges 11.

Além da prisão em flagrante, os policiais apreenderam um aparelho celular e um notebook, os quais serão submetidos à perícia com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar eventual participação de outros envolvidos.

Não foram revelados mais detalhes sobre a ação desta sexta-feira.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.