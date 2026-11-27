O Ministério Público de Mato Grosso do Sul defende a adoção de medidas mais rigorosas contra imóveis abandonados e terrenos sem utilização adequada em Campo Grande, incluindo a cobrança de IPTU progressivo no tempo.

A proposta busca combater os vazios urbanos, estimular o aproveitamento de áreas já estruturadas e reduzir problemas relacionados à conservação, à saúde pública e ao meio ambiente.

O órgão recomendou à Prefeitura e à Câmara Municipal a regulamentação de instrumentos previstos no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade. Entre eles estão o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o aumento progressivo do IPTU e, em último caso, a desapropriação de imóveis que não cumpram sua função social.

Representantes da própria Prefeitura relataram dificuldades para fiscalizar e garantir a limpeza de terrenos particulares. Segundo informações apresentadas ao MPMS, o Município não dispõe de estrutura suficiente para executar as medidas previstas na legislação quando os proprietários ignoram as notificações. As multas administrativas também não estariam sendo suficientes para mudar esse cenário.

Na recomendação, o Ministério Público estabeleceu prazo de um mês para que a Prefeitura encaminhe um projeto de lei regulamentando esses instrumentos urbanísticos. Depois disso, a Câmara Municipal deverá deliberar sobre a proposta em até três meses.

O documento também orienta que a Planurb monitore e divulgue anualmente informações sobre os vazios urbanos, além de publicar relatórios semestrais sobre a aplicação das medidas. O MPMS ainda defende que futuras revisões do Plano Diretor incluam imóveis abandonados ou utilizados de maneira a provocar danos ambientais e impactos à saúde pública.