Empresários de Mato Grosso do Sul poderão conhecer oportunidades de investimentos no exterior durante um encontro empresarial marcado para esta sexta-feira (27), às 11h30, na ACICG (ssociação Comercial e Industrial de Campo Grande). A programação terá como foco a internacionalização de negócios, especialmente no Paraguai, além de orientações sobre planejamento jurídico, tributário e financeiro para quem pretende expandir as atividades para outros países.

O encontro será conduzido pelo empresário e advogado tributarista Roberto Oshiro, especialista na estruturação de investimentos internacionais, e contará com a participação de Felipe Naresi, CEO da OdontoCompany, uma das maiores redes de franquias odontológicas do Brasil.

A proposta é apresentar aos empresários as características do ambiente de negócios em países vizinhos, as oportunidades de mercado e os procedimentos necessários para estruturar uma operação empresarial fora do Brasil.

Entre os assuntos previstos estão abertura de empresas e contas bancárias no Paraguai, estruturação societária, obrigações tributárias, documentação, alternativas de financiamento e análise de viabilidade econômica dos investimentos.

“Existe um interesse de empresários brasileiros em diversificar seus investimentos, mas muitos ainda não sabem por onde começar. A proposta do encontro é compartilhar conhecimento e apresentar, de forma prática, o que envolve a estruturação de um negócio no exterior, desde os aspectos jurídicos e tributários até a análise da viabilidade econômica da operação”, explica Oshiro.

Um dos destaques da programação será a apresentação do projeto de internacionalização da OdontoCompany, que prevê a implantação de 90 clínicas odontológicas em cinco anos, sendo 60 no Paraguai e 30 no Uruguai.

Com mais de 1.260 unidades, 18 milhões de pacientes atendidos e 22 mil colaboradores, a rede está entre as 50 maiores franquias brasileiras, segundo informações da empresa.

Felipe Naresi vai compartilhar a experiência da marca na expansão internacional, incluindo os critérios utilizados para escolher os mercados, a adaptação do modelo de negócios à realidade de outros países e os desafios operacionais envolvidos no processo.

O projeto prevê investimento inicial estimado em R$ 1,5 milhão para estruturar a operação de master franquia. A primeira clínica está prevista para Assunção, capital paraguaia, ao longo de 2027.

Paraguai entra no radar dos empresários

A proximidade geográfica com Mato Grosso do Sul, os custos operacionais e as características do sistema tributário estão entre os fatores que despertam o interesse de empresários pelo Paraguai. Apesar das oportunidades, a expansão exige planejamento e conhecimento da legislação local, além de análise de mercado e avaliação dos riscos financeiros.

Para Oshiro, a localização estratégica de Mato Grosso do Sul favorece a aproximação com outros mercados sul-americanos, especialmente pela fronteira e pelas relações comerciais com o país vizinho.

“Internacionalizar um negócio não significa necessariamente deixar de investir no Brasil. É ampliar possibilidades, diversificar mercados e identificar novas oportunidades de crescimento. Para isso, o empresário precisa ter acesso a informações que permitam avaliar os riscos e tomar decisões com planejamento”, destaca.

A participação no encontro é gratuita. Os interessados devem confirmar presença pelo telefone (11) 99477-8447.

Serviço

Encontro empresarial sobre investimentos internacionais

Data: Sexta-feira, 27 de novembro de 2026

Horário: 11h30

Local: Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG)

Inscrições e informações: (11) 99477-8447