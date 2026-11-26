Motoristas que passam pela região das ruas 13 de Maio e 14 de Julho, nas proximidades da Igreja São Francisco de Assis, terão que se adaptar a mudanças no trânsito a partir da próxima segunda-feira (30), em Campo Grande. A Prefeitura, por meio da Agetran, vai implantar um novo reordenamento viário para melhorar a circulação de veículos, facilitar o acesso ao comércio e aumentar a segurança no local.

Uma das principais alterações será a abertura de um acesso direto à Rua 13 de Maio para quem segue pela Rua 14 de Julho, no sentido bairro-Centro. Também será implantada uma alça de conversão para motoristas que vêm da Avenida Euler de Azevedo, facilitando a chegada aos estabelecimentos comerciais em frente à praça.

As vagas de estacionamento ao lado da praça serão mantidas. O projeto também prevê ampliação da sinalização semafórica para organizar os movimentos dos veículos e melhorar a distribuição do fluxo no cruzamento.

Segundo a Agetran, as mudanças foram definidas após avaliações técnicas e buscam reduzir conflitos entre veículos, além de melhorar a segurança de motoristas e pedestres, principalmente nos horários de maior movimento.