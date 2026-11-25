Quem passa pela Rua Maracaju, na região central de Campo Grande, percebeu um aviso de lacre da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) na porta da frente da unidade da Pax União. O lacramento chamou a atenção e levantou questionamentos sobre os motivos da medida.

Entre as informações recebidas pela reportagem, por meio de fontes externas, está um relato de que a Pax União teria destratado pessoas que dependiam do serviço de funeral social, custeado pela Prefeitura quando as famílias não têm condições financeiras de arcar com os custos.

AVISO NA PORTA DA PAX - FOTO: VITOR KRAMER

Em resposta aos questionamentos do JD1 Notícias, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) explicou que, como órgão responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos, tem a atribuição de acompanhar o cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato e adotar as providências necessárias sempre que houver indícios de irregularidades.

A agência informou que recebeu com seriedade o relato de uma ocorrência durante a prestação do serviço de Auxílio Funeral e destacou que, nessas circunstâncias, o respeito e a dignidade devem ser princípios fundamentais do atendimento.

Diante da ocorrência, foi adotada uma medida cautelar em relação à concessionária Pax União, enquanto os fatos são apurados em processo administrativo. Segundo a Agereg, a medida tem caráter preventivo e não representa aplicação de penalidade. Uma eventual sanção somente poderá ser definida após a conclusão da apuração, assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

A agência também reafirmou seu compromisso com o cumprimento do contrato de concessão, a adequada prestação dos serviços e a garantia dos direitos dos usuários.

Sobre a continuidade do atendimento, a Agereg informou que as famílias que necessitarem do Auxílio Funeral continuarão sendo atendidas normalmente, conforme a escala de atendimento, pela próxima concessionária responsável. A agência afirmou ainda que seguirá acompanhando o caso e adotando as medidas cabíveis no exercício de suas atribuições regulatórias e fiscalizatórias.

PAX UNIÃO CONTESTA RELATO

Procurada pela reportagem, a Pax União contestou a informação de que teria destratado familiares e afirmou que a versão apresentada inverte completamente o ocorrido.

Em nota, a empresa informou que, no último sábado (21/11), toda a documentação e o atendimento funerário já estavam devidamente prontos, dentro do horário e dos protocolos exigidos. No entanto, após a administração do cemitério atribuir indevidamente à funerária a responsabilidade pelo agendamento do velório apenas para o dia seguinte, a representante da empresa teria sido cercada e agredida física e verbalmente por um grupo numeroso de pessoas dentro e fora do escritório.

A Pax União afirmou que, em nenhum momento, a representante agrediu qualquer pessoa. Segundo a nota, ela tentou se proteger, acionou o 190 pedindo socorro, foi impedida diversas vezes de deixar o local e só conseguiu sair já bastante ferida, com o apoio de uma única testemunha que tentou conter o tumulto.

A empresa declarou que as agressões estão formalmente comprovadas por Boletim de Ocorrência, exame de corpo de delito, prontuário médico de emergência e registros documentais de mensagens e horários que, segundo a funerária, demonstram que cumpriu rigorosamente sua parte.

Quanto à interdição, realizada sem qualquer oitiva prévia da empresa, a Pax União informou que ainda aguarda a liberação de acesso ao processo administrativo pela Prefeitura e pela Agereg para conhecer formalmente as razões alegadas e apresentar sua defesa com todas as provas já reunidas.

Posicionamento:

"A informação de que houve destrato por parte da Pax União não procede e inverte completamente o ocorrido. No último sábado (21/11), toda a documentação e o atendimento funerário já estavam devidamente prontos dentro do horário e dos protocolos exigidos. No entanto, após a administração do cemitério atribuir indevidamente à funerária a responsabilidade pelo agendamento do velório apenas para o dia seguinte, a representante da empresa foi cercada e agredida física e verbalmente por um grupo numeroso de pessoas dentro e fora do escritório.

​Em nenhum momento a representante agrediu qualquer pessoa: ela tentou se proteger, acionou o 190 pedindo socorro, foi impedida diversas vezes de deixar o local e só conseguiu sair já bastante ferida, com o apoio de uma única testemunha que tentou conter o tumulto. Todas as agressões estão formalmente comprovadas por Boletim de Ocorrência, exame de corpo de delito, prontuário médico de emergência e registros documentais de mensagens e horários que demonstram que a funerária cumpriu rigorosamente sua parte.

​Quanto à interdição realizada sem qualquer oitiva prévia da empresa, a Pax União informa que ainda aguarda a liberação de acesso ao processo administrativo pela Prefeitura e pela AGEREG para conhecer formalmente as razões alegadas e apresentar sua defesa com todas as provas já reunidas. Seguimos à disposição da imprensa para quaisquer esclarecimentos adicionais."

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