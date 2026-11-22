Sete pessoas precisaram ser socorridas após uma colisão envolvendo três veículos na BR-163, em Douradina. O acidente aconteceu no início da tarde de sábado (21), no km 302 da rodovia, próximo ao acesso ao distrito de Bocajá. Quatro ocupantes ficaram gravemente feridos.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Motiva Pantanal. Entre as vítimas, duas estavam em um Fiat Mobi e tiveram ferimentos leves. Moradoras de Rio Brilhante, elas são jovens e trabalham em uma empresa terceirizada que presta serviços à concessionária.

As outras vítimas estavam em um Hyundai Veloster branco e em uma Fiat Strada. No primeiro carro, o motorista ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. O passageiro teve lesões leves. Já na picape viajavam três familiares, entre eles uma criança de aproximadamente dois anos. Todos ficaram gravemente feridos.

As sete pessoas foram levadas ao hospital de Rio Brilhante para atendimento médico. No momento do acidente, chovia na região.

A polícia apura as circunstâncias da colisão. Após o atendimento da ocorrência, a rodovia foi totalmente liberada.

(*Com informações do Rio Brilhante em Tempo Real.