Com decreto de emergência vigente em Bodoquena, o Rio teve uma subida abrupta na madrugada desta quarta-feira (25) e deixou moradores que moram próximos ilhados, sem poder atravessar a ponte.

Conforme relato de uma professora da região, na segunda-feira (23), a Defesa Civil havia emitido alerta para os moradores deixarem o local. Mas quem decidiu ficar teria que cuidar o volume da água, pois a partir do momento em que cobre a ponte, não é possível fazer a travessia.

Marilza acordou com a água na varanda da casa, enquanto outra vizinha já estava com o rio na porta. Assista:





A Prefeitura de Bodoquena decretou situação de emergência após as fortes chuvas de domingo (22), que alagaram casas em quatro bairros e danificaram estradas rurais e pontes. O decreto vale por 180 dias e permite agilizar os trabalhos de recuperação, interditar pontes em risco e encaminhar famílias para abrigos. A Defesa Civil classificou o desastre como de pequena intensidade, mas há previsão de mais chuva. O número de famílias atingidas não foi divulgado.