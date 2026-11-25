Duas ocorrências de violência doméstica mobilizaram a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), na terça-feira (24), em Nova Alvorada do Sul. Os casos ocorreram no bairro Vacílio Dias.

Em uma das situações, um desentendimento familiar terminou em agressões e ameaças. Segundo os relatos, um homem de 51 anos foi atingido no peito por um golpe de enxada durante uma briga com o filho, de 22 anos.

A equipe constatou danos em uma janela e em um celular. O jovem deixou o local antes de ser encontrado pelos policiais, que fizeram buscas na região. O homem de 51 anos foi levado para avaliação médica.

Já na outra ocorrência, uma mulher de 49 anos relatou ter sido ofendida e pressionada pelo companheiro, de 50 anos, durante uma discussão sobre o fim do relacionamento e a entrega do celular.

A equipe localizou o homem nas proximidades e adotou as providências cabíveis. A mulher manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

A Polícia Militar reforça a importância de acionar o 190 diante de situações de violência doméstica. A participação da comunidade ajuda a equipe a agir com rapidez e a proteger as vítimas.

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