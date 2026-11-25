A Prefeitura de Campo Grande terá 30 dias para apresentar um relatório técnico atualizado sobre as medidas de recuperação ambiental da nascente e do Córrego Pedregulho, na região da Chácara dos Poderes. A determinação foi mantida pela Justiça após constatar que, apesar de intervenções realizadas pelo Município, os problemas ambientais na área persistem e, em alguns pontos, se agravaram.

A decisão, proferida pelo juiz Paulo Henrique Pereira, atende a uma cobrança do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que acompanha o cumprimento de uma sentença sobre a recuperação da região. Entre as ações já realizadas pela Prefeitura estão obras de drenagem e pavimentação, intervenções em bacias de contenção, manutenção de vias e fiscalização ambiental.

No entanto, uma vistoria técnica apontou falhas no sistema de drenagem e a continuidade de processos erosivos, do transporte de sedimentos e do assoreamento do córrego. Por isso, a Justiça determinou a correção das estruturas, estabilização de taludes, recuperação das áreas degradadas e desassoreamento da nascente e do curso d'água.

O Município também deverá complementar e executar integralmente o Plano de Recuperação de Área Degradada (Prada), além de apresentar estudos de microbacias de cinco córregos da região: Desbarrancado, Taquaral Bosque, Coqueiro, Pedregulho e seus afluentes. As atividades de fiscalização, monitoramento, limpeza e manutenção das estruturas de contenção também deverão continuar.

O relatório exigido pela Justiça deverá conter documentos comprobatórios, registros fotográficos e cronograma das ações necessárias. A decisão ainda determina que a Prefeitura comprove o pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos, valor destinado ao Fundo Estadual de Defesa e de Reparação dos Interesses Difusos Lesados