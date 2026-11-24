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Planurb abre consulta pública para população opinar sobre ciclovias na Capital
Moradores podem enviar sugestões ao Plano Municipal Cicloviário até 15 de dezembro; reunião pública será realizada no dia 17
A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) abriu nesta terça-feira (24) uma consulta pública para receber sugestões da população sobre o Plano Municipal Cicloviário (PlanBici), que prevê ampliar e melhorar a estrutura para circulação de bicicletas em Campo Grande. As contribuições podem ser enviadas até 15 de dezembro.
A proposta prevê a implantação de ciclovias, ciclofaixas, estacionamentos para bicicletas e sistema de bicicletas compartilhadas, com foco na segurança e na melhoria dos deslocamentos.
Os interessados podem encaminhar sugestões pelo e-mail gabinete@planurb.campogrande.ms.gov.br ou protocolar presencialmente na sede da Planurb.
Também haverá uma reunião pública no dia 17 de dezembro, às 18h, na sede da Agência, na Avenida Calógeras, 356, com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, no bairro Glória. O encontro será transmitido pelo YouTube da Educação Ambiental da Planurb.