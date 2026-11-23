Cristian Bogado Lopes, vulgo 'Corumbazinho', de 40 anos, suspeito de praticar violência doméstica contra a esposa, morreu ao entrar em confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, na noite deste domingo, dia 22, no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ele já vinha ameaçando a esposa com a arma que usou no confronto. Antes do ocorrido, Cristian já havia agredido a companheira. Informações apontam que ele estava com um mandado de prisão em aberto.

As equipes do Batalhão de Choque foram acionadas após receberem a informação do episódio de violência doméstica com a presença de uma arma de fogo. Conforme divulgado pela corporação, ao chegar no local, o suspeito decidiu fugir dos policiais.

Cristian fugiu, pulando muros e telhados de imóveis da região. Foi realizado um cerco até que ele fosse localizado em um terreno baldio nas proximidades da Rua Brígida de Mello.

Os militares deram ordens para que ele se rendesse, mas o suspeito sacou uma pistola e apontou na direção da equipe. Os policiais reagiram e o atingiram. Ele foi desarmado e encaminhado à UPA Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado.

Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus calibre .380, com numeração aparentemente raspada, além de um documento de identidade falso. A polícia também constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado à evasão do sistema prisional.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e morte decorrente de intervenção policial e violência doméstica.