A greve dos trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande chegou ao quarto dia neste domingo (22), sem previsão de encerramento. A paralisação começou na última quarta-feira (19) e envolve aproximadamente 1,5 mil funcionários, que cobram a regularização dos pagamentos de adicionais salariais que não foram depositados integralmente.

O movimento atinge equipes multiprofissionais, incluindo fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais, além de trabalhadores dos setores de apoio e administrativo. Para manter os serviços essenciais, o hospital funciona com 50% do quadro de funcionários em atividade, distribuídos em escalas. No setor administrativo, a presença é de 30% dos trabalhadores.

A principal reivindicação da categoria é o pagamento dos chamados aditivos salariais, que não foram repassados à maioria dos funcionários. Em algumas funções, esses valores representam mais de 45% da remuneração total, principalmente por causa do adicional de insalubridade.

Além da regularização dos pagamentos, os trabalhadores cobram o depósito do 13º salário dentro do prazo previsto em lei, que termina no próximo dia 30. O Sintesaúde/MS (Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) ingressou com uma ação coletiva na Justiça para reivindicar o cumprimento das obrigações.

Em comunicado, o sindicato informou que a greve continuará por tempo indeterminado. A categoria condiciona o retorno integral às atividades à regularização dos pagamentos pendentes. Até lá, os funcionários mantêm a mobilização e os serviços hospitalares seguem funcionando com equipes reduzidas.