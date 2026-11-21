Quem gosta de dançar ou quer aprender os primeiros passos do forró terá uma oportunidade gratuita na próxima quarta-feira (25), durante a 11ª edição da Feirinha Casa Hub, em Campo Grande. O evento será realizado das 17h às 21h, com workshop aberto ao público, música ao vivo e opções gastronômicas.

A aula será ministrada pelo professor Gustavo Issao Kawamoto e terá participação da banda Forrozéa, que promete animar a noite. A atividade é voltada também para quem nunca dançou e não tem experiência com o ritmo.

A programação inclui mais de 10 expositores, com opções de comidas, bebidas, doces e produtos artesanais, além de marcas locais. A entrada é gratuita e o espaço é pet friendly.

Os visitantes também poderão conhecer os apartamentos decorados dos empreendimentos Bueno Parque dos Poderes e Park Design Residence, lançamentos da incorporadora no Jardim Veraneio.

Serviço

11ª Feirinha Casa Hub

Data: quarta-feira (25)

Horário: das 17h às 21h

Local: Casa Hub – Avenida Afonso Pena, 5.842

Entrada gratuita e ambiente pet friendly.