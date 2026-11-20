Um motociclista morreu no final da tarde desta sexta-feira (20), após atropelar um ciclista na BR-262, na região do Núcleo Industrial, em Campo Grande. O ciclista sobreviveu e foi socorrido, enquanto o motociclista morreu no local.

Segundo as informações preliminares, o ciclista seguia normalmente pelo acostamento quando a motocicleta teria desgovernado na via e acabou atingindo a bicicleta.

Com o impacto, o motociclista e o ciclista foram ao solo. Contudo, o motociclista, que não teve a identidade revelada, morreu em decorrência dos graves ferimentos.

Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e peritos criminais, que realizam levantamentos na cena. O procedimento deve ajudar a esclarecer o caso.

Local do acidente - Foto: JD1 | WhatsApp

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