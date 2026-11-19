Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na região da Av. Fábio Zahran, na Vila Olinda, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira, dia 18.

Segundo informações apuradas pela reportagem do JD1, a vítima foi atingida estritamente com tiros na cabeça.

Populares que passavam pelo local e acionaram as autoridades. A ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) foi a primeira a equipe a chegar no local e assumiu a ocorrência, que tem apoio da Polícia Militar.

O local foi devidamente isolado e a Polícia Civil e a Polícia Científica devem realizar os trabalhos de praxe.