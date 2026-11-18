Bebê, de 8 meses, identificado como Gustavo Henrique, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 18, após sofrer uma descarga elétrica, em Água Clara.

Informações preliminares apontam que a vítima teria encostado em uma extensão e sofrido o choque.

Ela chegou a ser encaminhada em estado grave para atendimento no Hospital Municipal de Água Clara, mas diante da situação, o bebê não resistiu e faleceu nas dependências da unidade hospitalar.

Conforme o portal 'Língua Preta Água Clara', a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para iniciar os trabalhos de praxe para identificar o que levou ao acidente.

O caso será investigado.