As organizações criminosas têm utilizado cada vez mais as redes sociais para atrair jovens e ampliar sua atuação, segundo avaliação do delegado Roberto Guimarães, do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

O assunto foi abordado nesta quarta-feira (18), durante entrevista sobre a investigação que terminou com a morte de Leandro Ribas de Souza, de 39 anos, membro do Comando Vermelho em Campo Grande.

Segundo Guimarães, a exposição de integrantes de facções nas plataformas digitais também faz parte das estratégias utilizadas pelos grupos, inclusive com publicações envolvendo pessoas apontadas como possíveis vítimas de ameaças.

O delegado destacou que a tecnologia também permite que integrantes presos em outros estados utilizem celulares para manter contato com criminosos em diferentes regiões, transmitir ordens e coordenar atividades.

"Existe uma utilização maciça de redes sociais para cooptar jovens", afirmou Guimarães, ao comentar as dificuldades enfrentadas pelas forças de segurança diante das novas ferramentas utilizadas pelas organizações criminosas.

Para o delegado, os recursos digitais podem auxiliar as investigações, mas também criam novos desafios para o trabalho policial, especialmente pela possibilidade de comunicação e articulação entre integrantes que estão distantes fisicamente.