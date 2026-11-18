A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (19) a Operação Consciência Negra 2026 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A fiscalização segue até domingo (22), período em que a corporação espera aumento no fluxo de veículos por conta do feriado.

Entre as prioridades estão o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens indevidas e à condução sob efeito de álcool. Também serão fiscalizados o uso do cinto de segurança, o transporte adequado de crianças e o uso de celular ao volante.

As equipes devem concentrar a fiscalização nos trechos e horários com maior incidência de acidentes graves. Diferentemente de outras operações em feriados, não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais do Estado.

A PRF recomenda que os motoristas façam uma revisão preventiva antes de pegar a estrada, especialmente nos freios, pneus, iluminação e sinalização do veículo.

Também é importante planejar o percurso e evitar dirigir por mais de quatro horas consecutivas. Todos os ocupantes devem utilizar o cinto de segurança, enquanto crianças precisam estar em dispositivos de retenção adequados à idade e ao tamanho.

A corporação ainda orienta que as bagagens sejam transportadas no compartimento próprio, que os limites de velocidade sejam respeitados e que ultrapassagens sejam realizadas somente em locais permitidos e com segurança.

Em caso de chuva, a recomendação é reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância em relação aos demais veículos.