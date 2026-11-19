Uma fiscalização do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o TCE-MS, identificou possível inadequação na distribuição de profissionais entre os plantões diurnos e noturnos das unidades de saúde de Campo Grande. O levantamento aponta que apenas 5,9% dos atendimentos são realizados entre 1h e 7h, período em que parte das equipes pode permanecer ociosa.

O relatório foi concluído nesta quinta-feira (19) e reúne informações de fiscalizações realizadas em outubro em seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), quatro Centros Regionais de Saúde (CRS) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM). Os trabalhos foram coordenados pelo conselheiro Osmar Jeronymo, relator das contas da Capital.

Segundo os dados analisados pelo Tribunal, 63% dos atendimentos acontecem durante o dia, enquanto aproximadamente 37% são registrados no período noturno. Para o conselheiro, a distribuição das equipes precisa ser avaliada diante da diferença na procura pelos serviços ao longo das 24 horas.

Atualmente, os plantões são organizados em jornadas de 12 horas. Jeronymo explicou que, diante da baixa procura durante a madrugada, há períodos em que profissionais ficam ociosos. A fiscalização também avaliou a oferta de serviços médicos e odontológicos, os fluxos de atendimento, a capacidade operacional das unidades e o tempo de espera dos pacientes.

A análise integra o Plano Anual de Fiscalização de 2026 e foi motivada por informações sobre possíveis irregularidades no funcionamento da rede pública de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde terá 30 dias úteis para responder ao ofício encaminhado pelo TCE-MS.