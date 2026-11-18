Um trabalhador morreu nesta quarta-feira (18) após sofrer uma queda no canteiro de obras do Projeto Sucuriú, da Arauco, em Inocência, a 337 quilômetros de Campo Grande. A vítima era funcionária da Imetame, empresa contratada pela Valmet, e recebeu atendimento de emergência no local antes de ser encaminhada ao hospital. Apesar dos esforços das equipes de socorro, não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi confirmada pela Arauco, que informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, em conjunto com as empresas Valmet e Imetame. Até o momento, a identidade e a idade do trabalhador não foram divulgadas.

Informações preliminares divulgadas pelo portal Perfil News apontam que o funcionário teria caído de um tanque nas dependências da obra. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Em nota, a Arauco lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A empresa também afirmou que está prestando assistência aos envolvidos.

“O acidente envolveu um trabalhador da Imetame, empresa contratada pela Valmet, que recebeu atendimento de emergência no local e foi encaminhado ao hospital, mas, infelizmente, faleceu. A Companhia manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, e informa que está prestando todo o apoio necessário neste momento de profunda dor”, diz trecho do comunicado.

Este é o segundo acidente fatal registrado no canteiro de obras do Projeto Sucuriú em 2026. Em 10 de fevereiro, outro trabalhador morreu após uma laje cair sobre ele. Na ocasião, a vítima era funcionária da Construcap, empresa parceira da Arauco, e morreu ainda no local.

Até agora, não foram divulgadas informações oficiais sobre a atividade que o trabalhador executava no momento da queda, as condições de segurança do local ou eventuais medidas adotadas após o acidente.

O Projeto Sucuriú é um dos maiores investimentos privados em andamento em Mato Grosso do Sul. Com aporte estimado em US$ 4,6 bilhões, a fábrica de celulose mobiliza cerca de 14 mil trabalhadores e tem previsão de iniciar as operações no fim de 2027. A unidade terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano.