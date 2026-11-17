A venda do Consórcio Guaicurus, empresa que geria o transporte público de Campo Grande, foi concluída e o Grupo HP Mobilidade assumirá oficialmente a gestão dos ônibus, com previsão de início no dia 15 de dezembro.

A operação foi avaliada em aproximadamente R$ 170 milhões, valor que contempla os ativos e passivos das empresas que atualmente operam o sistema, conforme apurado pelo JD1 Notícias.

Ainda conforme verificado pela reportagem, o contrato prevê a substituição dos ônibus em pelo menos duas etapas. A primeira fase prevê a troca de 135 ônibus até maio de 2027. Já a segunda etapa, com prazo até 2028, contempla a substituição dos demais veículos, com a meta de renovar integralmente a frota do transporte coletivo de Campo Grande.

Os atuais funcionários seriam mantidos e não devem ser desligados em razão da negociação, que prevê apenas alterações nas razões sociais das operadoras.

A reportagem do JD1 Notícias procurou a Prefeitura de Campo Grande para se manifestar oficialmente sobre a venda do Consórcio Guaicurus. O espaço está aberto e caso o questionamento seja respondido, será incluído de maneira integral na matéria.

Quem assume o transporte?

Com sede em Goiânia (GO), o Grupo HP Mobilidade possui mais de 50 anos de atuação no setor de transporte coletivo urbano. Presidido pelo economista Edmundo de Carvalho Pinheiro, o conglomerado mantém operações em importantes centros do Centro-Oeste.

Na Região Metropolitana de Goiânia, atua por meio da HP Transportes Coletivos, empresa que trabalha com tecnologias como ônibus elétricos e movidos a biometano. No Distrito Federal, o grupo também está presente por meio da Urbi Mobilidade Urbana.

Em Campo Grande, a aquisição envolve as quatro empresas que integram o Consórcio Guaicurus: Viação Cidade Morena, Jaguar Transportes Urbanos, Viação Campo Grande e Viação São Francisco. A operação foi formalizada juridicamente pela Maas Administração e Participações Ltda., ligada à holding HP Investimentos.