Um dos sociólogos de destaque internacional na África Ocidental, Miguel de Barros, de Guiné-Bissau, estará em Campo Grande nesta quarta-feira (18) para uma programação voltada à equidade racial, cidadania e justiça climática. Entre as atividades, o pesquisador visitará a Comunidade Tia Eva, onde participará de uma roda de conversa com estudantes e integrantes da comunidade.

A agenda é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) e ocorre na semana do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A proposta é aproximar o debate sobre igualdade racial e direitos sociais da população campo-grandense.

Pela manhã, das 10h às 12h, Miguel ministra a palestra “Racismo ambiental, transição ecológica e justiça climática”, na sede do TRT/MS. Graduado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, ele desenvolve pesquisas sobre direitos humanos, juventude, participação política, gênero, migração e sociedade civil.

À tarde, a partir das 14h, o sociólogo participa de uma visita guiada à Comunidade Tia Eva, conduzida pela Associação dos Descendentes de Tia Eva. Na sequência, haverá uma roda de conversa na Escola Estadual Antônio Delfino Pereira, com o tema “Trabalho, Equidade e Cidadania”.

O encontro também contará com a participação do desembargador Francisco das Chagas Lima Filho, diretor da Escola Judicial do TRT24. Entre os assuntos previstos estão direitos trabalhistas, inserção protegida no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades e construção de projetos de vida.

A iniciativa busca promover o diálogo entre o Judiciário e a comunidade escolar, valorizando a história e a identidade da população negra e incentivando a formação cidadã dos estudantes.