A regularização do uso dos postes de energia elétrica por empresas de telecomunicações foi cobrada durante audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande, na segunda-feira (16). A discussão abordou a retirada de fios abandonados, a fiscalização das instalações e a definição de responsabilidades pela manutenção da infraestrutura.

Durante a reunião, o Concen-MS (Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS) defendeu regras mais rígidas para o compartilhamento dos postes, com a retirada de cabos clandestinos e a garantia de que os custos da reorganização não sejam repassados aos consumidores de energia.

A presidente do Conselho, Rosimeire Costa, destacou que as empresas de telecomunicações devem pagar pelo uso da estrutura, já custeada pelos consumidores. "Se está utilizando o nosso poste, ele tem que vir como um redutor na fatura de energia elétrica", afirmou.

Segundo dados apresentados pelo Concen-MS, a receita obtida com atividades complementares, incluindo o compartilhamento de postes, contribuiu para reduzir em 0,43 ponto percentual o resultado da revisão tarifária da Energisa MS em 2023.

Rosimeire também alertou que o excesso de cabos pode comprometer a segurança da rede elétrica, principalmente durante tempestades e quedas de árvores.

Cobrança por providências

Autor da proposta da audiência, o vereador Ronilço Guerreiro cobrou soluções para o acúmulo de fios e lembrou que esta foi a terceira discussão promovida pela Câmara sobre o problema.

Os vereadores decidiram solicitar à Energisa planilhas com os valores arrecadados pelo aluguel dos postes. Já a Prefeitura anunciou a criação de um Comitê Executivo para coordenar a retirada de fios irregulares e a organização da rede.

O debate ocorre às vésperas de reunião da Aneel, marcada para terça-feira (17), que discutirá novas regras para o compartilhamento da infraestrutura.

O Conselho defende que a regulamentação garanta a segurança da população, a fiscalização das instalações e a preservação das receitas que ajudam a reduzir a conta de luz.