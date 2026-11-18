Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito de matar, Dioile Mendes Romero, deixa a residência onde o crime aconteceu, no bairro Jatobá, em Sidrolândia. O homem foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (17).

Nas imagens, o suspeito aparece saindo a pé, usando calça jeans, camiseta e capacete, que dificulta a identificação do rosto. Uma motocicleta estaria aguardando por ele mais à frente e teria sido utilizada na fuga.

Dioile foi encontrado sem vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que chegou a ser acionada para atender à ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local e realizou diligências pela cidade em busca do responsável.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação, que deverá apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o autor dos disparos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

(*Com informações do Babalizando MS)

Confira o vídeo abaixo: