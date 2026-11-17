Pancadas de chuva intensa atingiram Campo Grande no final da tarde desta terça-feira (17), provocando alagamentos em ruas e surpreendendo motoristas. Durante o temporal, foram registrados 335 raios em apenas 20 minutos em Mato Grosso do Sul, conforme informações do meteorologista Natálio Abrão.

A chuva ganhou força a partir das 17h45 e atingiu diferentes regiões da Capital. Na Avenida Duque de Caxias, uma das principais ligações entre a região central e a oeste da cidade, a intensidade da precipitação levou motoristas a interromper o trajeto e parar os veículos por receio de seguir pela via. A situação foi registrada em imagens e relatos enviados por leitores ao canal de interação Fala Povo.

O dia começou com variação de nebulosidade, mas o tempo passou a apresentar maior instabilidade por volta das 11h. Durante a tarde, foram registradas pancadas isoladas, que se intensificaram no início da noite. Mesmo com o céu encoberto e a chuva, os termômetros chegaram a marcar 29°C.

Dados divulgados pelo meteorologista Natálio Abrão apontam volumes de chuva em diferentes municípios do Estado. Em Campo Grande, os maiores registros foram no Jardim Panamá, com 30 milímetros, na Vila Progresso, com 29,2 mm, e na região central e Avenida Afonso Pena, com 28,6 mm. Já nas regiões do Carandá e Via Park, o acumulado foi de 14,4 mm.

No interior, os registros foram de 27,2 mm em Ribas do Rio Pardo, 25,2 mm em Novo Horizonte do Sul, 8,8 mm em Três Lagoas, nas regiões central e da ponte sobre o Rio Paraná, 4,4 mm em Água Clara e 3,2 mm em Dourados.

A Capital está sob alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e descargas elétricas, exigindo atenção de motoristas e pedestres durante os deslocamentos.