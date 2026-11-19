A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) prendeu o suspeito de matar Welyton Fernando da Silva Alves, de 22 anos, a tiros, em uma oficina mecânica no bairro Planalto, em Caarapó, a cerca de 270 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações, a prisão foi realizada por uma guarnição da Força Tática da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM). Os policiais encontraram o suspeito armado e alterado dentro de um bar.

No local, os militares realizaram a abordagem e a busca pessoal, localizando com o homem um revólver calibre .38, contendo quatro munições deflagradas e uma intacta.

Questionado pela guarnição, o suspeito confessou a autoria do assassinato e relatou integrar uma organização criminosa. Ele também apontou outros supostos envolvidos no grupo e indicou a propriedade da motocicleta utilizada na ação criminosa, embora tenha omitido o paradeiro do veículo e a identidade do condutor.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, passou pelo exame de corpo de delito de praxe e foi encaminhado, juntamente com o revólver apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, para autuação em flagrante e prosseguimento das investigações.

A Polícia Militar de Caarapó mantém um canal de comunicação com a população pelo telefone 190 ou pelo WhatsApp (67) 3453-2088. As informações são recebidas sob absoluto sigilo.

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