Homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto com sinais de violência na manhã desta quarta-feira, dia 18, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Devido aos sinais de violência, o caso está sendo investigado como homicídio.

A vítima foi encontrada por populares em uma via de terra no distrito e logo as autoridades foram acionadas para iniciar os trabalhos de investigação.

Segundo o site Jornal da Nova, a primeira equipe a chegar no local e isolou a cena. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apenas constatou o óbito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica ficaram responsáveis pelos trabalhos de praxe.