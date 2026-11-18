Dois atentados violentos foram registrados na noite desta terça-feira (17), em bairros diferentes de Rio Brilhante, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. As ocorrências envolveram disparos de arma de fogo e, em um dos casos, também golpes de faca.

O primeiro ataque aconteceu por volta das 20h18, no cruzamento das ruas Doutor Boaventura e Marechal Rondon, na Vila Fátima. Um homem de 28 anos caminhava pelo local quando ocupantes de uma motocicleta se aproximaram e um deles começou a atirar com uma pistola. A vítima conseguiu correr e não foi atingida.

A Polícia Militar recolheu pelo menos sete cápsulas de munição calibre 9 milímetros na região. Os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, cerca de três horas depois, por volta das 23h30, outro homem, de 41 anos, foi atacado dentro da própria residência, na Rua Emílio Foroni, no bairro Benedito Rondon. Ele estava com familiares quando pelo menos dois suspeitos invadiram o imóvel, efetuaram disparos e também o atingiram com golpes de faca.

Após o ataque, os envolvidos fugiram, possivelmente em uma motocicleta. A polícia não confirmou se os dois episódios têm ligação, mas uma das linhas de investigação considera a possibilidade de relação com disputas entre facções criminosas na cidade.