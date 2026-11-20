A Justiça de Campo Grande condenou Eurico Monteiro Garcia, de 51 anos, a 15 anos de reclusão pelo homicídio de Edson Renato Gil Gonçalves, de 39 anos. A vítima foi morta a tiros na madrugada de 30 de dezembro de 2025, em uma conveniência localizada no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Na sentença, o juiz Carlos Alberto Garcete determinou que o regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado. Também estabeleceu que o condenado deverá cumprir a pena independentemente da possibilidade de apresentação de recursos judiciais.

Além da pena de prisão, o magistrado determinou o pagamento de indenização civil mínima, a título de danos morais, à família de Edson Renato Gil Gonçalves, no valor correspondente a 10 salários mínimos, com atualização monetária.

Vídeo da execução na época:

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