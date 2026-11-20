Tribunal do Júri
Justiça impõe 15 anos de prisão por execução a tiros em conveniência no Jardim Leblon
Eurico Monteiro Garcia, de 51 anos, também terá de indenizar a família da vítima, conforme determinação da sentença.
A Justiça de Campo Grande condenou Eurico Monteiro Garcia, de 51 anos, a 15 anos de reclusão pelo homicídio de Edson Renato Gil Gonçalves, de 39 anos. A vítima foi morta a tiros na madrugada de 30 de dezembro de 2025, em uma conveniência localizada no Jardim Leblon, em Campo Grande.
Na sentença, o juiz Carlos Alberto Garcete determinou que o regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado. Também estabeleceu que o condenado deverá cumprir a pena independentemente da possibilidade de apresentação de recursos judiciais.
Além da pena de prisão, o magistrado determinou o pagamento de indenização civil mínima, a título de danos morais, à família de Edson Renato Gil Gonçalves, no valor correspondente a 10 salários mínimos, com atualização monetária.
Vídeo da execução na época:
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