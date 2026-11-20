O cantor Murilo Huff relembrou a importância de Michel Teló para o início de sua trajetória como compositor durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (20), em Campo Grande. Segundo ele, o artista, criado em Mato Grosso do Sul, foi o primeiro nome nacional a gravar uma de suas músicas e ajudou a abrir caminhos na carreira.

Ao falar sobre a relação com artistas sul-mato-grossenses, Huff destacou a gratidão pelo apoio recebido de Teló. Ao longo dos anos, o cantor chegou a gravar cinco ou seis composições assinadas por Murilo.

“Michel Teló foi um cara que abriu muitas portas para mim, foi o primeiro artista que gravou uma composição minha, o primeiro artista nacional, assim, que trabalhou uma composição minha”, contou.

O sertanejo também citou o produtor musical Dudu Borges e a cantora Mariana Fagundes, natural de Aparecida do Taboado, como representantes dos talentos do Estado. Os dois estarão ao lado dele na programação musical deste sábado (21), em Campo Grande. Sobre Mariana, Murilo destacou a trajetória e elogiou a voz da artista, afirmando que ela vive um momento importante na carreira.

Sobre a apresentação na Capital, Murilo prometeu um show especial, com pelo menos duas horas de duração. O artista também comentou a nova fase musical, com uma proposta mais eclética e irreverente, sem deixar de lado o repertório sertanejo que marcou sua trajetória.