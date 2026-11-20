A Prefeitura de Dourados retirou vagas de estacionamento em canteiros centrais, ampliou a proibição de estacionar para 15 metros antes das esquinas e reforçou a sinalização de cruzamentos para reduzir o risco de acidentes de trânsito.

As mudanças foram realizadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), por meio do Projeto Cruzamento Seguro, após levantamento identificar 730 acidentes e 10 mortes nos últimos três anos nas avenidas Weimar Gonçalves Torres e Joaquim Teixeira Alves.

As intervenções se concentraram nos cruzamentos da Avenida Joaquim Teixeira Alves com as ruas Hilda Bergo Duarte, Toshinobu Katayama e Mato Grosso.

Segundo a Agetran, veículos estacionados nos canteiros centrais prejudicavam a visibilidade dos motoristas. Além da retirada das vagas, foram pintadas faixas zebradas e instaladas ou adequadas placas de trânsito.

“A proposta é agir antes que novos acidentes aconteçam, corrigindo situações que podem aumentar os riscos no trânsito”, afirmou a diretora-presidente da Agetran, Rosana Fátima Ramos Gonçalves.