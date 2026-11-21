O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou neste sábado (21) que os filhos e a enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizem visitas durante o período em que ele permanecer internado no Hospital DF Star, em Brasília.

A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa, que solicitou permissão para que os familiares pudessem acompanhar Bolsonaro diariamente enquanto durar a internação.

Estão autorizados a visitar o ex-presidente, os filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, Laura Bolsonaro e a enteada, Letícia Firmo.

Conforme a determinação, as visitas deverão respeitar os horários estabelecidos pelo hospital e as normas de segurança da unidade. Também está proibida a entrada de celulares, câmeras ou qualquer outro equipamento eletrônico que permita registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.

Na sexta-feira (20), Moraes já havia autorizado que Carlos Bolsonaro acompanhasse o pai durante a internação. A decisão deste sábado ampliou a permissão para os demais familiares.

Bolsonaro foi levado ao Hospital DF Star na sexta-feira (20), após o ministro receber uma comunicação do diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, responsável pela unidade onde o ex-presidente estava detido, informando sobre a necessidade de transferência hospitalar em caráter emergencial.

O ex-presidente foi diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo e permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo boletim médico divulgado neste sábado, ele está clinicamente estável, consciente, orientado e respirando sem auxílio de aparelhos.

A equipe médica iniciou tratamento com hidratação, suspensão da alimentação por via oral e passagem de sonda gástrica. Novos exames estão previstos para avaliar a evolução do quadro, e a possibilidade de uma nova cirurgia não foi descartada.

Em razão da internação, Moraes também determinou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro. O equipamento deverá ser reinstalado assim que ele receber alta hospitalar.