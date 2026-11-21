O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser submetido a uma nova cirurgia após apresentar fortes dores abdominais e ser internado nessa sexta-feira (20), no Hospital DF Star, em Brasília. A possibilidade foi mencionada pelo cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o caso e informou que exames identificaram alterações no intestino delgado.

Durante entrevista coletiva, o médico explicou que a tomografia apontou sinais de inflamação na região. Segundo ele, a equipe considera o período inicial de 24 horas decisivo para avaliar a resposta do organismo e definir a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

Caiado destacou que pacientes com histórico semelhante podem apresentar episódios repetidos de obstrução intestinal, o que aumenta a preocupação com a evolução do quadro.

“Existe, sim, essa chance [de cirurgia] e, geralmente, nos pacientes com as características desta patologia, é comum a recorrência. A gente observa muitos quadros recorrentes de obstruções intestinais”, afirmou.

Apesar do problema, Bolsonaro apresenta estabilidade clínica. De acordo com o cardiologista, o ex-presidente está consciente e tranquilo. O médico também relatou que, até quinta-feira (19), ele mantinha uma rotina normal, incluindo alimentação, descanso e atividades físicas.

“O ponto nosso mais importante, provavelmente, será nessas primeiras 24 horas. Clinicamente ele está estável. Ontem ele dormiu bem, jantou, fez exercícios, passou o dia totalmente normal. Foi um quadro que iniciou-se hoje”, explicou.

Durante a internação, Bolsonaro recebe acompanhamento médico e permanece ao lado do filho Carlos Bolsonaro (PL), recentemente eleito senador por Santa Catarina. Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama e eleita senadora pelo Distrito Federal, também se mobilizou após a notícia. Ela estava em Israel e decidiu antecipar a volta ao Brasil.

Histórico de cirurgias preocupa equipe médica

As complicações intestinais de Bolsonaro estão relacionadas ao atentado sofrido durante a campanha presidencial de 2018, quando foi esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde então, ele passou por diversas cirurgias e enfrentou episódios de obstrução intestinal que exigiram novas internações.

Segundo Brasil Caiado, o ex-presidente vinha apresentando estabilidade nos últimos meses, sem intercorrências importantes. O episódio atual, portanto, teve início de forma repentina.

O médico também afastou a possibilidade de que a crise tenha sido causada por algum problema alimentar. De acordo com ele, Bolsonaro vinha mantendo uma alimentação adequada e apresentava bom comportamento clínico antes do início das dores.

“Esses quadros têm essa característica de serem agudos mesmo, sabe? É imprevisível. Não é uma dieta inadequada neste caso, não. Ele até estava se comportando muito bem”, declarou.

A equipe hospitalar segue acompanhando o estado de saúde do ex-presidente. A decisão sobre uma possível cirurgia dependerá da evolução clínica e dos resultados do monitoramento realizado nas primeiras horas de internação.