Já imaginou escolher uma cartinha de Natal e descobrir que o presente mais esperado é uma caminha quentinha, um sachê ou até uma família para chamar de sua? É assim que os gatinhos acolhidos pela ONG Amicats esperam a chegada do Natal: com pedidos simples, mas cheios de significado.

Pelo quarto ano consecutivo, a organização realiza a campanha Cartinhas de Natal, que reúne os desejos de aproximadamente 200 dos mais de 250 gatos acolhidos. Cada felino tem sua própria cartinha, com necessidades que vão desde pacotes de ração e medicamentos até caixas de transporte e areia sanitária.

Entre os pedidos está o de Carlos, de seis anos, que gostaria de ganhar 10 quilos de ração para dividir com os irmãos. Já Mozart sonha com uma caixinha de transporte, enquanto Luana, que tem sequelas neurológicas após enfrentar uma doença, gostaria de uma caminha bem macia.

Mas alguns pedidos são ainda mais especiais. Mario, de nove anos, e Willian, de cinco, esperam encontrar uma família que ofereça carinho e um lar definitivo. Assim como eles, outros gatinhos estão disponíveis para adoção.

A presidente da Amicats, Ana Cristina Castro, explica que a campanha também busca aproximar a população da realidade dos animais acolhidos. A ONG enfrenta dificuldades financeiras e acumula mais de R$ 30 mil em dívidas.

Com mais de 250 gatos sob seus cuidados, a instituição depende da solidariedade para manter o atendimento. Além de escolher uma cartinha e apadrinhar um felino, a população pode contribuir com ração, sachês, medicamentos, cobertores, caminhas, areia sanitária e produtos de limpeza.

As cartinhas são publicadas diariamente no Instagram @ongamicats. Cada uma recebe um código, e quem quiser participar pode escolher seu gatinho e entrar em contato pelo direct para receber as orientações.

As doações em dinheiro podem ser feitas pelo Pix, utilizando o CNPJ 27.806.981/0001-15. A ONG também recebe voluntários para ajudar nos cuidados com os animais.