O forte temporal que atinge a região sul de Mato Grosso do Sul desde sábado (21) provocou estragos em diferentes municípios, com alagamentos, destruição de pontes e famílias atingidas pela inundação de residências. Em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, a força da enxurrada danificou uma ponte de acesso à Fazenda Jotabasso, na zona rural. Já em Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros da Capital, pelo menos três pontes foram destruídas e mais de 100 famílias foram afetadas.

Em Ponta Porã, imagens registradas neste domingo (22) mostram o grande volume de água e a força da correnteza na região da Fazenda Jotabasso. Segundo o secretário municipal de Obras, Joanilson Zeferino dos Santos, o trecho onde a estrutura foi danificada é de difícil acesso e está tomado pelo barro. Equipes da prefeitura devem realizar uma vistoria para avaliar os prejuízos. Na região existem duas pontes, uma municipal e outra particular, mas ainda não foi identificado qual estrutura foi atingida.

Os alagamentos também avançaram pela área urbana e pelos distritos. Até a tarde deste domingo, a prefeitura havia recebido cinco chamados relacionados a casas inundadas na cidade. O distrito de Itamarati concentrava a situação mais preocupante, com dez registros de residências alagadas. Em Sanga Puitã, outro distrito do município, também foi contabilizado um caso.

De acordo com o secretário, aproximadamente 90% das famílias que tiveram as casas atingidas estavam em áreas de risco, principalmente em regiões de ocupação próximas a áreas alagadiças. Algumas famílias, especialmente aquelas com crianças, precisaram ser encaminhadas para abrigos provisórios.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a dimensão dos transtornos em Itamarati. Em uma das gravações, um homem aparece utilizando um barco e um remo para atravessar uma rua completamente inundada. As estradas de acesso ao distrito também ficaram cobertas pela água. Moradores relataram ainda acidentes envolvendo motociclistas que tentavam atravessar trechos tomados pelas enxurradas.

Além das residências, estradas e lavouras ficaram submersas. Também houve relatos de transbordamento de rios e lagoas. Segundo Joanilson, o volume de precipitação registrado surpreendeu as equipes municipais. "É muita água. Tivemos um grande volume de chuva aqui na região. Nunca teve um volume tão grande desse jeito. Desde ontem esse mesmo cenário", afirmou.

As equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Obras e da Assistência Social trabalham no atendimento às famílias. Nos pontos mais críticos, são utilizados motores-bomba para escoar a água. Os trabalhos também incluem desobstrução de vias, retirada de árvores e auxílio aos moradores atingidos.

Coronel Sapucaia tem três pontes destruídas

A situação também é grave em Coronel Sapucaia, onde o temporal destruiu pelo menos três pontes municipais, tanto na área urbana quanto na zona rural. A chuva provocou ainda alagamentos no bairro Nhuverá, região que enfrenta problemas recorrentes de inundação e onde vivem mais de 100 famílias.

A prefeita Niágara Kraiveski (PP) informou que equipes de infraestrutura estão nas ruas registrando os estragos e avaliando os danos. A administração municipal também estuda decretar situação de emergência e pretende acionar a Defesa Civil estadual.

O vice-prefeito Carlão (União) relatou que a chuva começou no sábado e continuou durante a madrugada e boa parte deste domingo. Segundo ele, o acumulado ultrapassou 200 milímetros em dois dias.

Com a trégua da chuva, as equipes começaram a avaliar a extensão dos prejuízos. Além das pontes destruídas, houve alagamentos em imóveis e interrupção no fornecimento de energia elétrica em áreas rurais. Segundo a administração municipal, não foram registrados destelhamentos ou quedas de árvores.

Chuva ultrapassa 100 milímetros em cidades da região

O temporal também atingiu outros municípios do sul do Estado. Conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Aral Moreira e Laguna Carapã registraram mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Em Ponta Porã, a previsão de novas tempestades mantém as equipes em alerta. O município está sob aviso laranja do Inmet, classificado como perigo, válido até as 23h59 deste domingo.

O alerta prevê chuva de até 60 milímetros por hora, ventos que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de granizo. Há risco de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.